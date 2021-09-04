إيقاف 4 أشخاص بينهم امرأة قاموا بإدخال نبيل القروي وشقيقه إلى الجزائر

أعلنت النهار الجزائرية اليوم السبت، أن التحقيق النهائي للفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن تبسة أفضى في قضية الشقيقين نبيل وغازي القروي إلى توقيف 4 أشخاص من بينهم امرأة قاموا بإدخالهما التراب الوطني بطريقة غير شرعية.

وتم تحديد هوية شخصين تونسيين متورطين في القضية مع تحويل ملف القضية والموقوفين إلى القطب القضائي الجزائي المتخصص بقسنطينة.

وجاءت عملية التحويل عن طريق إجراء التخلي القضائي وستتم عملية التقديم اليوم أمام وكيل الجمهورية بقسنطينة.

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