إيقاف 5 أشخاص مورطين في قضايا إرهابية

نظّمت مصالح وفرق التوقي من الإرهاب مركزيا و جهويا يوم الأربعاء 02 سبتمبر 2020، حملات أمنية هادفة، في إطار التوقي من الجرائم الإرهابية و متابعة العناصر السلفية المتشددة، وتمكنت من خلالها إيقاف 40 مفتش عنهم (من بينهم 05 أشخاص مورطين في قضايا إرهابية صادرة فيهم أحكام سجنية) .

كما تولت مصلحتي التوقي من الإرهاب بصفاقس و تونس إحالة 02 أشخاص على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالعوينة على خلفية تنزيل أحدهما تدوينات ذات منحى ديني متطرف و الثاني سبق أن تورط في قضايا ذات صبغة ارهابية .

وكشف الناطق باسم الحرس الوطني بأن مصلحة التوقي من الإرهاب بسوسة تمكّنت من إيقاف احد متساكني معتمدية النفيضة تعمد تنزيل تدوينات مسيئة للأمنيين و تمجد الإرهاب أين تمت إحالته على فرقة الابحاث و التفتيش للحرس الوطني بالمكان و مباشرة قضية عدلية موضوعها « الاشتباه في الانتماء الى تنظيم إرهابي » و اتخاذ الاجراءات القانونية في شأنه بحسب تعليمات النيابة العمومية.

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