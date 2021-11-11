إيناس حراث: مخلوف أصبح مودعا بالسجن على ذمة ملف المطار فقط

قررت الدائرة الجناحية الأولى بالمحكمة العسكرية اليوم الخميس، ابقاء النائب المجمد ورئيس كتلة إئتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في حالة سراح بخصوص قضية الاعتداء على أمن الدولة الخارجي مع تأخير الجلسة الى يوم 27 جانفي 2022.

وأكدت إيناس حراث أن مخلوف أصبح مودعا بالسجن على ذمة ملف المطار فقط.

ويُواجه مخلوف في الملف الأول تهما تعلق بالاعتداء على امن الدولة الخارجي بإفشاء سر من اسرار الدفاع الوطني وإعطاء الإرشادات المتعلقة بسير التتبعات و المرافعات لدى محاكم القضاء مع نسبة امور غير حقيقية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يُفيد صحة ذلك.

كما وُجّهت لمخلوف تهمة هضم جانب موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته بالقول والتهديد مع المس من كرامة الجيش الوطني ومعنوياته.

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