إيواء القاضي البشير العكرمي بمستشفى الرازي

تم ليلة أمس الجمعة 17 فيفري 2023، وبإذن قضائي، إيواء وكيل الجمهورية الأسبق للمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي المعزول بشير العكرمي بمستشفى الأمراض العقلية « الرازي » بمنوبة، وفق اذاعة موزاييك.

وجاء قرار إيواء العكرمي بالمستشفى على إثر نوبة ألمّت به بمركز الايقاف بوشوشة على إثر قرار قضائي بالاحتفاظ به على ذمة قضايا منشورة في حقه.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أكد أمس الجمعة، أنه تمّ احترام جميع الإجراءات بالرغم من أن البعض يبحث في الإجراءات عن أحكام للتفصّي من المساءلة والمحاسبة كمن ادّعى المرض وتظاهر بالجنون حين طالته يد القضاء.

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