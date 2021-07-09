إيواء 47 طفلا مصابا بكورونا بمستشفى الأطفال خلال أسبوع

أكدت رئيسة قسم طب الأطفال بمستشفى البشير حمزة للأطفال « منية الخميري » في تصريح للقناة الوطنية الأولى مساء اليوم الجمعة، أنه تم خلال الـ8 الأيام الأولى من شهر جويلية الحالي إيواء 6 أطفال مصابين بفيروس كورونا المستجد في حالات خطرة يُعانون من ضيق التنفس ونقص في الأكسيجين بقسم الإنعاش.

وبينت الدكتورة بأن أعمار هؤلاء المرضى أقل من سنة وليس لديهم عوامل اختطار، توفي منهم رضيع يبلغ من العمر شهرين.

وأشارت الدكتورة إلى أن 47 طفلا مريضا بالكورونا تم التكفل بهم خلال الفترة نفسها في المستشفى، كانوا يُعانون من ارتفاع في الحرارة وسيلان في الأنف واسهال، مع وجود حالات بها خطورة وترتبط بسعال وضيق في التنفس مع حالات تستوجب الإقامة بالإنعاش.

ودعت الدكتورة إلى الإبقاء على الأطفال في المنازل حماية لهم من خطورة الفيروس.

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