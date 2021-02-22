ائتلاف الكرامة: النّهضة انقلبت على توافقاتها وتنوي استثمار دعوة الخروج للشارع لأغراضها

أكد ائتلاف الكرامة في بيان له مساء اليوم الاثنين، أن تاريخ 27 فيفري طُرِح لتنظيم حراك وطنيّ جامع يضمّ كلّ الأحزاب والقوى المؤمنة بالثّورة والمعنيّة بحماية الشّرعيّة، وكذلك للضّغط على كلّ الطّبقة السّياسيّة من أجل استعجال تركيز المحكمة الدّستوريّة، على أن يقع الإعلان عن ذلك في بيان مشترك .

وأشار الائتلاف إلى أنه فُوجئ بتسريب الدّعوة من حركة النهضة بشكل منفرد، وهو ما يجعلها حزبيّة محضة ويكشف عن نوايا مؤكّدة لاستثمارها لأغراضها وحساباتها الضّيّقة بعيدا عن أهدافها الأصليّة المرسومة، وفق نص البيان.

واعتبر ائتلاف الكرامة أنّه، بانقلاب النّهضة على توافقاتها وانتفاء الغاية الأصليّة للمظاهرة، ينتفي سبب الخروج، مبينا بأنّه من الواضح أنّ النّهضة لا تسعى من خلال هذه الحراك إلاّ لفرض شروط التّفاوض مع المنظومة في الشّارع من أجل تسويات وتوافقات معيّنة لا علاقة لها بشعارات الدّفاع عن الشّرعية والمحكمة الدّستوريّة، تماما مثلما وقع استغلال مظاهرة ليلة 3أوت 2013 من أجل فرض الشّروط لتوافق الشّيخين، إضافة إلى جملة من الأسباب والتّفاصيل الأخرى الأمنيّة والصّحّيّة الّتي يضيق عنها مثل هذا البيان.

وأكد ائتلاف الكرامة أنه غير معنيّ بالخروج يوم 27 فيفري، داعيا كلّ أنصاره إلى عدم التّجاوب مع هذه الدّعوة.

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