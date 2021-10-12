ائتلاف الكرامة: لا نعترف بالحكومة الجديدة وبأي حكومة لا تحظى بثقة البرلمان

أكد ائتلاف الكرامة في بيان له اليوم الثلاثاء، رفضه الاعتراف بكل الإجراءات الاستثنائية المعلنة يوم 25 جويلية وكل ما تبعها وخاصة اجراءات يوم 22 سبتمبر.

وشدد الائتلاف عدم اعترافه بالحكومة المنصّبة خارج الأطر الدستورية وعدم اعترافه باي حكومة لا تحظى بثقة البرلمان الشرعي المنتخب.

كما أدان ائتلاف الكرامة تمادي « سلطات الانقلاب » في استعمال القضاء العسكري لتصفية خصوماتها مع كتلته وادانته لتمادى المحكمة العسكرية في تنفيذ ما اعتبرها تعليمات سياسية في استهداف « معارضي الانقلاب وفبركة التهم السريالية وفي إجراء المحاكمات الصورية » ، وفق نص البيان

وأعلن الائتلاف دعمه التام لكل التحركات الشعبية السلمية المناهضة للإجراءات الاستثنائية المتخذة من رئيس الدولة ومساندته التامة لكل الدعوات لتكوين « جبهة وطنية موحدة لإسقاط الانقلاب »

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