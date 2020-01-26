ائتلاف الكرامة من ائتلاف انتخابي إلى حزب سياسي

تمّ بعد التداول والنقاش بين مكونات ائتلاف الكرامة خلال انعقاد الملتقى الجامع الاول له، الإعلان الرسمي عن تحول الائتلاف الانتخابي ائتلاف الكرامة من ائتلاف انتخابي إلى حزب سياسي.

وقد هنّأ النائب بمجلس نواب الشعب عن إئتلاف الكرامة رضا الجوادي في تدوينة نشرها اليوم الأحد 26 جانفي 2020، الائتلاف لقراره التحول إلى حزب سياسي معلنا في الآن نفسه عن استقالته من كتلة الإئتلاف بالبرلمان ليُصبح نائبا مُستقلا.

كلمات البحث :ائتلاف الكرامة;حزب