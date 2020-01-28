ائتلاف الكرامة: نحن نُحدد من يمثلنا في مفاوضات تشكيل حكومة الفخفاخ

أكد ائتلاف الكرامة في بيان توضيحي أصدره اليوم الثلاثاء، على إثر ما راج من رفض البعض لحضور عماد دغيج ممثلا عن ائتلاف الكرامة في مفاوضات قصر الضيافة أنه هو من يحدد من يمثله في « مفاوضات » تشكيل حكومة « يوسف الفخفاخ » وليس لأحد أن يحدد له من يمثله وقد قرر إيفاد عماد دغيج صباح اليوم لتمثيله وتبليغ موقفه.

وشدد الائتلاف على أن موقفه هو الرفض التام لإحياء المسار التفاوضي « الفاشل » مع حزب يوسف الشاهد، ورفضه لأي شكل من أشكال التمديد لمنظومة التجسس على التونسيين وفبركة الملفات للخصوم السياسيين واستعمال أدوات الدولة لخدمة حزب رئيس الحكومة وتصفية ملفات الفاسدين من حلفائه، وإغراق كل مفاصل الإدارة والمؤسسات العمومية بالتعيينات الحزبية المشبوهة.

كما أعلن الائتلاف أنه مازال معنيا بالمشاركة في الحكومة القادمة، وأن الظرف العام في البلاد يقتضي من الجميع التمسك بكل وضوح بالرجوع للخيار الثوري، وبالقطع الفوري مع منظومة الشاهد والذهاب إلى تشكيل ائتلاف حاكم من الأحزاب والكتل التي اشتركت في مناهضة الاستبداد على قاعدة تنفيذ جميع استحقاقات الثورة وعلى رأسها تسوية ملف الشهداء والجرحى والعدالة الانتقالية، وفصل المهام المدنية عن الوظيفة الأمنية في وزارة الداخلية، وفتح ملف الثروات المنهوبة ومكافحة الفساد، وتغيير المنوال الاقتصادي والتنموي عبر الانخراط الصريح في اقتصاد الذكاء والطاقات المتجددة ، ومراجعة منظومات التربية والصحة المتخلفة.

كما أكد ائتلاف الكرامة استعداده الدائم للتفاعل مع كل المبادرات التي يعرضها عليه رئيس الحكومة المكلف في هذا الاتجاه.

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