ائتلاف الكرامة يدعو الرئيس إلى الرجوع في منح الجنسية التونسية لـ «باسل الترجمان»

دعا ائتلاف الكرامة يوم أمس الجمعة، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الرجوع في منح الجنسية التونسية لـ « باسل الترجمان » ، منتقدا تجنيسه من دون بيان سبب ذلك ولا طبيعة الخدمات التي قدمها لتونس.

واعتبر ائتلاف الكرامة أن الشخص المذكور له سمعة سيئة جدا ومشهور بارتباطاته المخابراتية المشبوهة والتي يمكن استنتاجها بمجرد الاطلاع على البعض من فيديوهاته الموثقة على شبكة اليوتيوب .

وأكد ائتلاف الكرامة أن دعوته تأتي لعدم الحط من القيمة الاعتبارية للجنسية التونسية .

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