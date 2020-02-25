ائتلاف الكرامة يقرر عدم منح الثقة لحكومة الفخفاخ

قرر المجلس الجامع لائتلاف الكرامة خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، بالاجماع عدم منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ.

وكان الفخفاخ قد استقبل يوم أمس الاثنين، بدار الضيافة بقرطاج، سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة وأكد له على أهمية الحوار بين مختلف الأطراف السياسية لخلق مناخ من الثقة وإكساب العمل الحكومي والبرلماني النجاعة المطلوبة لتحقيق اهداف المرحلة.

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