ائتلاف الكرامة يُدين الدعوات العلنية والصريحة لتصفية مخلوف

أدان ائتلاف الكرامة في بيان له اليوم الثلاثاء، بشدة ما اعتبره خطاب العنف والتصفية الجسدية الذي أصبح متواترا بشدة مع تعمّق أزمة المسار الحالي واشتداد عزلته الداخليّة والدوليّة وذلك بعد معاينة عدد من الدعوات العلنية والصريحة لعدد من أنصار المسار لقتل رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، مشددا على أن هذا الخطاب يعدّ في القانون التونسي جريمة إرهابيّة.

وشدد الائتلاف على أن هذا الخطاب يأتي بعد أشهر من حملات التخوين والإهانة والرمي المتكرر للمعارضة بتهم التآمر والعمالة والفساد، واستجابة مباشرة للدعوات الصريحة من رأس السلطة لتصفية خصومه السياسيين، وامتدادا لسنوات من خطاب العنف والإقصاء والتخوين الذي اختصت به سليلة النظام البائد وبعض المحسوبين على بعض الأحزاب « الديمقراطيّة » وبعض الطفيليّين من مفسري وخدم الرئيس في عدد من المنابر الإعلامية.

كما حمل ائتلاف الكرامة كامل المسؤولية السياسية والجنائية لرئيس الدولة ووزير داخليّته عن أي مكروه قد يلحق رئيس الكتلة البرلمانية لائتلاف الكرامة أو أي عضو من المكتب السياسي أو النواب المنتخبين من جراء هذا التحريض اليومي.

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