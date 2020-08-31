ائتلاف الكرامة يُعلن رفضه منح الثقة لحكومة المشيشي

أعلن ائتلاف الكرامة في بيان له اليوم الاثنين، عن رفضه منح الثقة لحكومة هشام المشيشي، وعن عدم خشيته من فزاعات حل البرلمان ولا من إعادة الانتخابات ولا حتى من محاولات التهديد باستعمال صواريخ الأوهام الرئاسية بقصف الأحزاب السياسية والهيئات المنتخبة وضرب المسار الانتقالي وإعادة انتاج نموذج استبدادي جديد في شكل أكثر فوضوية وغموض وانحراف.

كما حمّل ائتلاف الكرامة نتائج كل ما سيحصل لكل من امتهن التطبيل والتصفيق لمحاولات الانقلاب على نتائج الانتخابات بهدف وحيد هو التنفيس عن بعض العقد الأيديولوجية، من دون أدنى اعتبار للمآلات الخطيرة لمحاولات النفخ في مؤسسة رئاسة الجمهورية في ظل نظام سياسي تواضعت الأغلبية الساحقة من التونسيين على أن يكون برلمانيا بالأساس.

واعتبر ائتلاف الكرامة بأن حكومة المشيشي لن تمثلهم ولن تمثل أنصار الثورة ولا أنصار دولة القانون، فضلا عن أنهم لم يُشاركوا لا في اختيار أعضائها ولا في رسم ملامح برنامجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأنها ستكون بالأساس خادمة للجهات التي نصّبتها أكثر من خدمة شعبها.

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