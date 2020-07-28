ائتلاف الكرامة يُقاطع جلسة النظر في لائحة سحب الثقة من الغنوشي وعدم التصويت عليها

اعتبر ائتلاف الكرامة في بيان له اليوم الثلاثاء، لائحة التصويت على سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب لائحة سياسيّة وغير مبررة وما هي إلا تواصل لمعركة بن علي مع جزء من التونسيين يمثل الكتلة الانتخابيّة الأكبر في تونس، مشيرا إلى أن الكتل التي أصبحت متحمّسة لهذه اللائحة انتقاما منها لإسقاط رئيس حكومتها الراحلة بشبهات تضارب مصالح .

كما قرر ائتلاف الكرامة مقاطعة جلسة النظر في لائحة سحب الثقة وعدم التصويت عليها وعدم المشاركة فيها وذلك تبرئة لذمم النواب من أي شبهات مهما كانت درجة مصداقيتها .

ودعا الائتلاف كل نواب المجلس إلى النأي بأنفسهم عن هذه « المعركة الفاشستيّة » ومقاطعة عمليّة التصويت هذه، مع إعلان ذلك تبرئة لذممهم وابتعادا عن شبهات البيع والشراء وحتى الاتهامات بالعمالة للخارج .

كما طالب ائتلاف الكرامة أصحاب اللائحة وشركائهم وحلفائهم أن يكونوا أكثر شجاعة ووضوحا وأن يصارحوا التونسيين بأنهم سيصوتون للائحة برمجتها كتلة بن علي من شهر جانفي الماضي أي بعد شهر واحد من انطلاق هذه العهدة النيابية وذلك « لأسباب إيديولوجية محضة ولحقد أعمى ودفين على جزء من الشعب التونسي يمثل الحجم الانتخابي الأكبر » .

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