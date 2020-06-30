ائتلاف الكرامة يُقدّم مبادرة تشريعية تمنع تمجيد الديكتاتورية والاستبداد والتعذيب

تقدّمت كتلة إئتلاف الكرامة اليوم الثلاثاء، بمبادرة تشريعية لتنقيح المرسوم عدد 87 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 يتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.

وتنص المبادرة على أنه يُحجر على الأحزاب السياسية أن تعتمد في نظامها الأساسي أو في بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو جنسية أو جهوية أو تمجيد الديكتاتورية والاستبداد والتعذيب وتدليس الانتخابات أو إهانة ثورة الشعب التونسي أو إهانة شهداء ثورته وجرحاها أو تدعو للتمرد على مؤسسات الدولة المنتخبة ديمقراطيا.





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