ائتلاف الكرامة يُقدّم مبادرة تشريعية تقضي بسجن من يُعطّل حرية العمل 20 عاما

تقدمت كتلة ائتلاف الكرامة اليوم الجمعة، بمبادرة تشريعية تتمثل في اقتراح تنقيح الفصل 136 من المجلة الجزائية بهدف حماية المؤسسات السيادية للدولة من التعسف في استعمال حق الاحتجاج والاعتصام عبر تعطيل حرية العمل واحتلال مقرات السيادة الوطنية .

ويُعدّل الفصل 136 من المجلّة الجزائية، ليُعاقب بالسجن مدة 3 أعوام وبخطية قدرها ألفا دينار كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب في العنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه.

ويُرفع العقاب إلى 10 سنوات إذا كان تعطيل حربة العمل واقعا بإحدى مؤسسات السيادة.

وفي صورة ارتكاب الفعل بإحدى مؤسسات السيادة بواسطة وفاق من 3 أشخاص فأكثر فإن العقاب يرفع إلى 20 عاما بالنسبة لرؤساء وقادة الوفاق المذكور.

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