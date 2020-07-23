ائتلاف الكرامة يُوقف جميع النقاشات حول اسم رئيس الحكومة المقترح

اعتبر إئتلاف الكرامة في بيان له اليوم الخميس، اختزال رئيس الجمهورية مشاورات اختيار رئيس الحكومة في مراسلة ورقيّة تودعها كل كتلة في مكتب ضبط رئاسة الجمهورية، مؤكدا أن ذلك يدخل في باب الاستعلاء والإهانة للسلطة التشريعيّة ولممثلي الشعب المنتخبين.

وأشار ائتلاف الكرامة إلى أنه تأكد بأن إسم رئيس الحكومة القادم لن يكون معبرا عن روح الثورة ولا عن دولة القانون، معلنا وقف جميع النقاشات والمفاوضات حول إسم رئيس الحكومة القادم ورفضه لصيغة » الاستشارات الورقيّة » التي يصرّ السيّد رئيس الجمهورية على فرضها على الكتل البرلمانيّة.

كما أكد الائتلاف عدم تقديمه لأي إسم أو قائمة ترشيحات لا خاصّة بائتلاف الكرامة ولا في إطار إئتلافي، معلنا أنه يبقى منفتحا على كل المبادرات والاقتراحات الرامية إلى المساهمة في إخراج البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة، وإلى الدفع نحو ترسيخ دولة القانون وتحقيق أهداف ثورة الحرّية والكرامة.

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