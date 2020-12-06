ابتداءً من الغد: استئناف العمل بالتوقيت الإداري العادي

يُستأنف يوم غدٍ الاثنين 7 ديسمبر 2020، العمل بالتوقيت الإداري المعتاد، وفقا لبلاغ صادر عن وزارة الوظيفة العمومية.

وسيكون التوقيت على النحو التالي:

من يوم الإثنين إلى يوم الخميس:

من الساعة 8:30 إلى الساعة 12:30

ومن الساعة 13:30 الى الساعة 17:30

يوم الجمعة:

من الساعة 8:00 إلى الساعة 13:00

ومن الساعة 14:30 الى الساعة 17:30

وسيكون العمل بالهيئات الدستورية والمنشآت العمومية طبقا للتوقيت العادى المعتمد بها، ويتم الاعلان عنها للعموم بالمواقع الرسمية الخاصة بها.

وأكدت الوزارة في بلاغ سابق لها، أنه نظرا لتواصل خطر تفشي فيروس كورونا فإنه يتوجه مواصلة العمل من قبل المصالح العمومية بكافة وسائل التوقي وخاصة ما تضمنه المنشور المؤرخ في 12 أكتوبر 2020 والعمل على تكاثف الجهود لتطبيقها.

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