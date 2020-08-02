ابتداءً من الغد: المشيشي ينطلق في التشاور مع الأحزاب والكتل البرلمانية

أكد رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي في تصريح صحفي أدلى به على هامش زيارة أداها مع رئيس الجمهورية للميناء البحري في صفاقس اليوم الأحد، أنه سينطلق خلال الأسبوع المقبل في التحاور مع الأحزاب والكتل البرلمانية في إطار تكوين الحكومة المقبلة.

وشدد المشيشي على أن الحكومة القادمة ستكون حكومة كل التونسيين.

وللتذكير فقد تحاور المشيشي خلال الأسبوع الماضي مع المنظمات الوطنية ومع أكاديميين وخبراء.

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