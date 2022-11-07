ابتداءً من الغد: تسجيل حصص التعبير المباشر للحملة الانتخابية بمقر التلفزة

اخر تحديث : 07/11/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

إيقاف أعمال لجنة فرز الترشحات لعضوية هيئة الانتخابات

أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في إعلام أصدرته اليوم الاثنين، أنّ تسجيل حصص التعبير المباشر للحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 17 ديسمبر 2022، تنطلق غدا الثلاثاء بمقرّ مؤسّسة التلفزة التونسيّة.
وأفادت الهيئة بأنّ انطلاق حصص التعبير المباشر يتنزّل في إطار استعداداتها لمرحلة الحملة الانتخابية، التي تنطلق وفق الرزنامة المعلن عنها سابقا يوم 25 نوفمبر الجاري.
يشار إلى أنّ هيئة الانتخابات كانت اعلنت عن قبول 1058 مطلب ترشّح للانتخابات المقبلة، تتوزّع بين 936 رجال و122 نساء من جملة 1427 مطلبا مودعا في فترتي قبول الترشحات.


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