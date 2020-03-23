ابتداءً من الغد: سحب رخص سياقة من يخرقون الحجر الصحي العام

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه إنطلاقا من الساعة السادسة صباح من يوم الغد الثلاثاء 24 مارس 2020 سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية في شأن مستعملي العربات بمختلف أنواعها بكامل تراب الجمهورية ما لم يقدم مستعمليها أسبابا وجيهة تبرر إستعمالها والتنقل بها.

وتتمثل هذه الإجراءات في السحب الفوري لرخص سياقة من يتولون قيادتها والبطاقات الرمادية التابعة لها، وإتخاذ الإجراءات القانونية ذات العلاقة بالتنسيق مع الهياكل الإدارية المعنية.

ودعت وزارة الداخلية كافة المواطنين إلى التقيد بإجراءات الحظر الصحي العام مؤكدة أنها لن تتوانى في تطبيق القانون على المخالفين له.

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