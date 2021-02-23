ابتداءً من الغد: صرف جرايات المتقاعدين مع إدراج الزيادة في الأجر الأدنى

أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية في بلاغ له اليوم الثلاثاء 23 فيفري 2021، أنه سيتم صرف جرايات هذا الشهر بداية من يوم غد الأربعاء 24 فيفري 2021.

وأشار الصندوق إلى أنه تبعا لصدور الأمر الحكومي المتعلق بالزيادة في الأجر الأدنى المضمون، تولت مصالحه المختصة خلال الشهر الحالي تحيين جرايات التقاعد والقرين الباقي على قيد الحياة ومنحة الشيخوخة المعنية بهذا الترفيع وإدراج الزيادة بهذا العنوان ضمن جراياتهم لهذا الشهر.

وذكّر الصندوق، أنّه في إطار تبسيط إجراءات الحصول على الجرايات التي تصرف عن طريق الحوالات، شرعت مصالح البريد التونسي منذ شهر نوفمبر 2020 بالتنسيق مع الصندوق في اعتماد خدمة « سهلي جرايتي » لتمكين أصحابها من سحبها عبر موزعات الأوراق النقدية المثبتة بالمراكز البريدية باعتماد الحساب الافتراضي الذي توفّره لهم مصالح البريد.

وأكد صندوق التقاعد أن العمل بهذه الخدمة يتواصل بهدف مزيد تعميمها على الذين لم ينتفعوا بعد بمزاياها، داعيا إلى الانخراط في هذه الخدمة المجانية والمؤمّنة من خلال التواصل مع مصالح البريد التونسي لتحيين معطياتهم.

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