ابتداءً من اليوم: اعتصام مفتوح للعاملين في مؤسسات الاعلام المصادرة

انطلق صباح اليوم الخمبس 17 نوفمبر 2022، الاعتصام المفتوح للعاملين في مؤسسات الاعلام المصادرة، شمس أف ام ودار الصباح وكاكتوس برود » تنديداً بما اعتبروه محاولات حكومة نجلاء بودن إنهاء هذه المؤسسات وتفليسها وإحالة العاملين فيها على البطالة القسرية.

وأكدت نقابة الصحفيين التونسيين في بلاغ لها صباح اليوم، أنه « بعد أشهر من المماطلة والتسويف تمر الحكومة إلى السرعة القصوى في التعاطي القضائي والمالي التعسفي في حق مؤسسات إعلاميةٌ مرموقة وتاريخية وذات قدرة تشغيلية كبيرة بمنطق عدم تحمل الدولة لدورها الاجتماعي في دعم الإعلام. »

ويؤطر هذا التحرك كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل.

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