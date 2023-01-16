ابتداءً من اليوم: بودن تُشارك في منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا

تشارك رئيسة الحكومة نجلاء بودن، في منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا بين يومي 16 و20 جانفي الجاري، وفق ما أعلن عنه المنتدى الاقتصادي العالمي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

جدير بالذكر بأن منتدى دافوس سيُسجل مشاركة 52 رئيس دولة وحكومة إلى جانب 56 وزيرا للمالية و19 محافظا للبنوك المركزية و30 وزيرا للتجارة و35 وزيرا للخارجية.

وسيكون قادة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية من بين 39 من رؤساء الوكالات الدولية المشاركة ».

كما سيستضيف منتجع التزلج الراقي « دافوس » السويسري كذلك « أكبر عدد على الإطلاق من مسؤولي الشركات إذ سيشارك في فعاليات المنتدى ما يزيد على 600 مدير تنفيذي من بين 1500 من قادة الأعمال, يوجد منهم أكبر عدد على الإطلاق من المديرات التنفيذيات.

ومن المواضيع الأساسية المطروحة للبحث التباطؤ الاقتصادي العالمي والتغيرات المناخية .

كلمات البحث :بودن;سويسرا;منتدى دافوس الاقتصادي