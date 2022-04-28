ابتداءً من اليوم: عرض ورقتين نقديتين جديدتين للتداول من فئة 5 و50 دينارا

اخر تحديث : 28/04/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

إصدار ورقتين نقديتين جديدتين من فئة 5 و50 دينارا
أعلن البنك المركزي، عرضه ورقتين نقديتين تونسيتين جديدتين من فئة 50 دينارا (صنف 2022) ومن فئة 5 دنانير (صنف 2022)، للتداول، ابتداء من اليوم الخميس 28 أفريل 2022،
مبرزا بأن هاتين الورقتين لهما الرّواج القانوني والقوّة الإبرائية.
وسيتمّ تداول الورقتين النقديتين من فئة الخمسين دينارا (صنف 2022) ومن فئة الخمسة دنانير (2022) بالتوازي مع الأوراق النقدية المتداولة حاليا.
63

633


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق