ابتداءً من اليوم وحتى السبت: الحرارة تتجاوز المعدلات العادية بـ9 درجات

اخر تحديث : 20/08/2020

حرارة

أعلن المعهد الوطني للرصد للجوي في نشرة متابعة أصدرها اليوم الخميس 20 أوت 2020، أن الحرارة ستكون مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشهيلي خلال هذا اليوم وإلى غاية يوم السبت 22 أوت 2020 حيث تتجاوز المعدلات العادية لشهر أوت بفارق يتراوح من 4 إلى 9 درجات .
وأشار المعهد إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يكون ملحوظا خاصة يوم غدٍ الجمعة 21 أوت 2020، ويُنتظر أن تنخفض الحرارة تدريجيا بداية من يوم الأحد 23 أوت 2020.
وفيما يلي جدول تفصيلي للحرارة القصوى المنتظرة بمختلف الولايات:

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