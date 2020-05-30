ابتداءً من غرة جوان: عدم توقف المترو رقم 4 بمحطة باردو

اخر تحديث : 30/05/2020

الاعلان عن تحويل مؤقت لوجهة عدد من خطوط المترو إلى محطة تونس البحرية عوضا عن محطة برشلونة

أعلنت شركة النقل بتونس في بلاغ لها اليوم السبت، أنه في إطار تأمين سيولة الجولان على خطوط الحافلات العابرة لساحة باردو وعلى خط المترو رقم 4 تقرر اعتماد عدد من التعديلات الظرفية بداية من يوم الإثنين غرة جوان 2020 و حتى إشعار آخر.
وفيما يلي التعديلات الظرفية التي سيتم اعتمادها:
- تحوير مسالك خطوط الحافلات في الجزء الفاصل بين شارع الهادي السعيدي بباب سعدون و برطال حيدر بقصر السعيد و استبداله بالمسلك العابر لشارع مفتاح سعد الله ثم شارع 14 جانفي 2011 و ذلك في اتجاهي الذهاب و الإياب.
- عدم توقف المترو رقم 4 في مستوى محطة باردو في الاتجاهين.
ودعت الشركة إلى تفهم هذه الإجراءات الإستثنائية الظرفية التي تهدف إلى تحقيق سيولة الجولان و تفادي الاكتظاظ على المحاور المذكورة.


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