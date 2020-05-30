ابتداءً من غرة جوان: عدم توقف المترو رقم 4 بمحطة باردو

أعلنت شركة النقل بتونس في بلاغ لها اليوم السبت، أنه في إطار تأمين سيولة الجولان على خطوط الحافلات العابرة لساحة باردو وعلى خط المترو رقم 4 تقرر اعتماد عدد من التعديلات الظرفية بداية من يوم الإثنين غرة جوان 2020 و حتى إشعار آخر.
وفيما يلي التعديلات الظرفية التي سيتم اعتمادها:
- تحوير مسالك خطوط الحافلات في الجزء الفاصل بين شارع الهادي السعيدي بباب سعدون و برطال حيدر بقصر السعيد و استبداله بالمسلك العابر لشارع مفتاح سعد الله ثم شارع 14 جانفي 2011 و ذلك في اتجاهي الذهاب و الإياب.
- عدم توقف المترو رقم 4 في مستوى محطة باردو في الاتجاهين.
ودعت الشركة إلى تفهم هذه الإجراءات الإستثنائية الظرفية التي تهدف إلى تحقيق سيولة الجولان و تفادي الاكتظاظ على المحاور المذكورة.
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