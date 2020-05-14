ابتداءً من 18 ماي: رفع الحجر الشامل عن هاتين الفئتيْن

اخر تحديث : 14/05/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

كبار السن وأطفال

أعلنت لبنى الجريبي الوزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى في نقطة إعلامية صباح اليوم الخميس، أنه تقرر رفع الحجر الصحي الشامل على فئتيْن هما الأشخاص الأكثر من 65 سنة والأطفال الأقل من 15 عاما ابتداءً من الاثنين 18 ماي الجاري.

وبينت الجريبي بأن المقاهي والمطاعم الترفيهية ودور العبادة سيقع فتحها بصفة تدريجية مع انطلاق المرحلة الثانية من الحجر الصحي الموجه.
وقالت الجريبي إن العمل يتواصل بمنظومة الترخيص في التنقل إلى أن يأتي ما يُخالف ذلك .


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