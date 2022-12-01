ابتداءً من 7 ديسمبر: إعتصام مفتوح وإغلاق المخابز بكامل ولايات الجمهورية



أعلن أمين مال الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز الصادق الحبوبي في تصريح لإذاعة شمس أف أم اليوم الخميس غرة ديسمبر 2022، أنهم قرروا الدخول في اعتصام مفتوح بداية من يوم الأربعاء 7 ديسمبر الجاري وإغلاق كافة المخابز بجميع ولايات الجمهورية.

وأرجع الحبوبي القرار إلى عدم التزام وزارة التجارة ببنود اتفاق 19 أكتوبر بتمكينهم من مستحقاتهم لـ4 أشهر قبل موفى نوفمبر الماضي، مؤكدا أنهم يُطالبون حاليا بتمكينهم من جميع مستحقاتهم أو غلق المخابز.

وكانت الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز قد أعلنت أمس الأربعاء، في بلاغ لها، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 7 ديسمبر الجاري أمام مقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات يليها التوقف عن العمل بكامل البلاد للتنديد بممارسات سلطة الإشراف واعتماد المماطلة والتسويف والوعود الواهية وللدفاع عن مستحقاتهم المشروعة والقانونية، وفق نص البلاغ.

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