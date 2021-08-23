ابتداءً من الغد: التحقيق مع 10 نواب من كتلة الدستوري الحر

أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مساء اليوم الاثنين، أنه تمّ تحريك شكاية ضد كتلة الحزب الدستوري الحرّ و الانطلاق في التحقيقات أمام فرقة الأبحاث للحرس الوطني بالعوينة طبق رزنامة تمتد على 5 أيام متتالية بداية من الغد 24 أوت 2021 ضد 10 نواب من الكتلة.

وبينت موسي بأن الشكاية رفعها رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي إثر اعتصام نواب حزبها المجمدين بالبرلمان احتجاجا على اتفاقية مقرة بين الحكومة وصندوق قطر للتنمية.

كما كشفت موسي بأن هناك قضية رفعها مجموعة من المحامين لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب من أجل الاضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو بالبنية الأساسية للمرافق العمومية وذلك على خلفية اعتصام كتلة الدستوري الحر بالبرلمان لمنع الجلسة العامة من الانعقاد من أجل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.