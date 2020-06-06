ابتداء من الاثنين: استئناف العمل بنظام الحصتين

قرر رئيس الحكومة اليوم السبت، استئناف العمل بالهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية ابتداء من يوم الإثنين 8 جوان الجارى وفق التوقيت الشتوي أي بنظام الحصتين.

فقد صدر اليوم بالرائد الرسمي « قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 جوان 2020 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 12 من الأمر الحكومي عدد 153 لسنة 2020 المؤرخ في 17 مارس 2020 المتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية » ينص على استئناف العمل بأحكام الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ابتداء من يوم 8 جوان 2020″.

وفيما يلي توقيت العمل لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية:

أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس: من 08:30 إلى 12:30 ومن 13:30 إلى 17:30

يوم الجمعة: من 08:00 إلى 13:00 ومن 14:30 إلى 17:30

ويمكن لرئيس الإدارة تفعيل المرونة في توقيت العمل.

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