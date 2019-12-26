ابتداء من الاثنين القادم: زيت الزيتون متوفر بهذه المراكز

أكد الديوان الوطني للزيت في بلاغ له اليوم الخميس، أنه سيشرع ابتداء من يوم الاثنين 30 ديسمبر 2019 في البيع للعموم كميات من زيت الزيتون البكر الممتاز المعلب في عبوات بلاستيكية غذائية ذات سعة 5 لتر بسعر 5.6 للتر الواحد، بما يعادل 28 دينار للعبوة الواحدة.

وسيُباع زيت الزيتون بالمراكز الجهوية الآتي ذكرها:

المركز الجهوي بتونس: شارع 13 أوت، حي الزهور

المركز الجهوي بسوسة: شارع 15 أكتوبر

المركز الجهوي بالقيروان: طريق الباطن

المركز الجهوي بصفاقس: شارع الجزائر

المركز الجهوي بجرجيس: طريق مدنين كلم 1

وتم تحديد الكمية القصوى للشراء بـ 100 لتر أي 20 عبوة ذات سعة 5 لتر.

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