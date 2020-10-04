ابتداء من الثلاثاء: التوقيت الإداري الاستثنائي الجديد

أعلنت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المُكلفة بالوظيفة العمومية، في بلاغ اليوم الأحد، أنه في إطار مواجهة سرعة تفشي كورونا فقد تقرر العمل بنظام توقيت إداري استثنائي وذلك بداية من يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 والى غاية 31 أكتوبر 2020.

وسيتم إعتماد نظام الحصة الواحدة في توزيع أوقات العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة مُقسمة على فترتين بالتناوب بين الأعوان بحساب 5 ساعات عمل لكل عون في اليوم تتوزع كما يلي:

-الفترة الأولى :

من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة صباحا 8.30 الى الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة ظهرا 13.30.

-الفترة الثانية:

من الساعة الثانية عشرة وثلاثين دقيقة 12.30 الى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة بعد الزوال 17.30.

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