ابتداء من الغد: استئناف العمل بالتوقيت الشتوي

أعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه يتمّ استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك على النحو التالي:

- أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس: من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة صباحا (30: 08) إلى الساعة منتصف النهار وثلاثين دقيقة (30: 12)، ومن الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة بعد الزوال (30: 13) إلى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة (17:30).

- يوم الجمعة: من الساعة الثامنة صباحا (08:00) الى الساعة الواحدة بعد الزوال (13:00) ومن الساعة الثانية وثلاثين دقيقة ظهرا (30: 14) الى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة (17:30).

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