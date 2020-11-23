ابتداء من اليوم: الصحفيون يدخلون في سلسلة من التحركات الاحتجاجية

يدخل الصحفيون ابتداءً من اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020، في سلسلة من التحركات الاحتجاجية للمطالبة بحقوقهم المشروعة بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين.

ويتم ابتداء من اليوم حمل الشارة الحمراء إلى غاية يوم الخميس 26 من الشهر نفسه.

ومن المنتظر أن يُنفذ الصحفيون يوم الخميس 26 نوفمبر يوم غضب تتخلله وقفات احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة وفي مختلف الجهات بداية من الساعة 11 صباحا يليها تجمع بمقر النقابة.

كما سيُنفذ الصحفيون يوم الخميس 10 ديسمبر الموافق للإعلان العالمي لحقوق الإنسان إضرابا عاما في قطاع الصحافة والإعلام.

وكانت نقابة الصحفيين قد استنكرت مؤخرا، سياسة المماطلة التي تمارسها الحكومة عبر عدم نشرها للاتفاقية الاطارية المشتركة للصحفيين رغم قرار المحكمة الادارية بالنشر الاستعجالي لهذه الاتفاقية و مرور أكثر من أسبوع على صدور هذا الحكم.

كلمات البحث :التحركات الاحتجاجية;صحفيين