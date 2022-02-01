ابتداء من اليوم: توظيف 100 مليم على تذاكر بيع المساحات التجارية

يدخل الفصل 54 من قانون مالية 2022، والقاضي بإحداث معلوم طابع جبائي على تذاكر البيع المسلمة من قبل المساحات التجارية الكبرى والمستغلين لعلامة تجارية أجنبية اليوم الثلاثاء غرة فيفري حيز التنفيذ.

ويتعين على كل مؤسسة مطالبة باستخلاص معلوم الطابع الجبائي الموظّف على تذاكر البيع إصدار التذاكر في سلسلة منتظمة وغير منقطعة وفق منظومة موثوق بها تمكّن من المراقبة الجبائية اللاحقة للمعلوم المستوجب، وفق ما ورد في الفصل 54 من قانون المالية 2022.

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