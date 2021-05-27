ابتداء من 1 جوان: إعفاء بعض الوافدين من الخارج من شهادة PCR سلبي

قررت اللجنة الوطنية لتنسيق ومتابعة مقاومة فيروس كورونا خلال اجتماعها بقصر الحكومة بالقصبة يوم أمس الأربعاء، رفع الحجر الصحي الإجباري على الوافدين من الخارج ابتداء من 1 جوان 2021 وإعفاؤهم من تقديم شهادة مخبرية « PCR » تثبت التحليل السلبي لكوفيد-19 للحالات التالية:

- الوافدون الذين تلقوا الجرعات الكاملة من التلقيح المضاد لكورونا شريطة الإدلاء بشهادة تلقيح حاملة لرمز الاستجابة السريعة « QR Code » أو مسلمة من السلطات الصحية المختصة.

- الوافدون التي ثبتت إصابتهم بمرض الكورونا منذ مدة لا تقل عن 6 أسابيع من تاريخ التسجيل للسفر بعد الإدلاء بشهادة طبية مسلمة من السلطات الصحية المختصة.

2- بالنسبة لبقية الوافدين الذين يتجاوز عمرهم 12 سنة: الاستظهار بشهادة مخبرية « PCR » تثبت التحليل السلبي لكوفيد-19 حاملة لرمز الاستجابة السريعة « QR Code » أو مسلمة من السلطات الصحية المختصة ولا يتجاوز تاريخ تسليمها 72 ساعة عند التسجيل للسفر مع الإمضاء على تصريح بالشرف ينص على الالتزام بالحجر الصحي الذاتي لمدة 7 أيام.

هذا وسيتواصل القيام بحملات المراقبة بإجراء التحاليل السريعة على عينات من الوافدين من الخارج وإيواء من تبين أن تحليله إيجابي بمراكز العزل الصحي المخصصة للغرض.

3- مواصلة العمل بالإجراءات السابقة التي تم الإعلان عنها إلى حدود 6 جوان 2021 .

وسيتم بالتوازي مع تسجيل تحسن في الوضع الصحي تخفيف الإجراءات الخاصة بالوضع الوبائي.

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