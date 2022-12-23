ابتداء من 11 جانفي: إيقاف نشاط عمليات تصفية الدم في کامل مصحات الجمهورية

أعلن المكتب التنفيذي للغرفة الوطنيّة لمصحات تصفيّة الدم اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2022، إيقاف نشاط عمليّة تصفية الدم، في كامل مصحات الجمهورية، ما عدا الحالات الاستعجاليّة، ابتداءً من يوم 11 جانفي 2023 إلى حين إيجاد الحلول الكفيلة بإنقاذ القطاع، وفق ما ورد في بيان صادر بتاريخ اليوم الجمعة، عن الغرفة النقابيّة الوطنيّة للمصحات الخاصّة.

وأرجعت الغرفة هذا القرار إلى ارتفاع أسعار المستلزمات الطبيّة والأدوية وكلفة الطاقة والتجهيزات وصيانتها والمطالب الاجتماعية للزيادة في الأجور، أمام استيفاء كلّ محاولات الحوار مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، حيث يرفض الصندوق زيادة التعريفة الجزافيّة لحصّة تصفية الدمّ، التي وقع إعدادها من وزارة الصحة، وفق نصّ البيان.

وفي هذا السياق، قالت رئيسة النقابة هاجر الإمام إنّ المهنيين قد اضطروا إلى اتّخاذ هذا القرار، بعد أن استوفوا كلّ محاولات الحوار مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، الذي لا يزال يتجاهل عواقب تأزّم الأوضاع الماليّة للمصحات الناشطة في قطاع تصفية الدم، ووصولها إلى الإفلاس كما وقع لمصحة سبيطلة التي أغلقت أبوابها هذا الأسبوع، وفق تعبيرها.

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