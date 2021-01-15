ابتداء من 18 جانفي.. اعتماد نظام العمل بالتداول في الوظيفة العمومية

أعلنت وزارة الوظيفة العمومية، في بلاغ لها اليوم الجمعة 15 جانفي 2021، أنّه تقرّر العمل بنظام يعتمد فريقين من الاثنين إلى الجمعة بالتناوب يوما بيوم و بالتداول بين الأعوان بداية من 18 جانفي 2021 إلى غاية 24 جانفي 2021 .

ويمكن التمديد في هذا النظام أو إيقاف العمل بناء على بلاغات لاحقة، وذلك بالنسبة إلى أعوان الإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدراية مع استثناء أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي، والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية وكذلك أعوان مختلف الأسلاك بوزارة الصحة.

وسيتم توزيع الفرق بمقتضى مذكرة عمل داخلية صادرة عن رئيس الهيكل الإداري المعني على ألاّ تقل خطته الوظيفية عن رئيس مصلحة إدارة مركزية أو خطة معادلة، وتلتزم مختلف الإدارات بواجب ضمان استمرارية المرافق العمومية وحسن أدائها وقرّ نظام العمل عن بعد حسب الإمكانيات المتاحة كما يمكن لها الدعوة للعمل الحضوري كلّما استوجبت الحاجة.

ويخضع نظام العمل بالمؤسسات والمنشآت الهيئات العمومية لقرارات رؤسائها بعد إعلام وزارة الإشراف القطاعي عند الاقتضاء ويمكن باستثناء المؤسسات والمنشآت التي تقدّم خدمات حيوية والمؤسسات العاملة في مجال النقل العمومي والتطهير والتصرف في النفايات والنظافة اعتماد موضوع هذا البلاغ وفق نفس الشروط والاجراءات، وفق نص البلاغ.

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