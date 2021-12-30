ابتداء من 3 جانفي القادم: لا يُقبل الدفع نقدا عند تسليم منتوجات الاختصاص

أعلنت وزارة المالية في بلاغ لها، لأصحاب رخص منتوجات الاختصاص أنّه ابتداء من تاريخ 3 جانفي 2022 يتمّ تسليم هذه المنتوجات مقابل شيك معتمد لدى البنك المسحوب عليه أو بوسيلة دفع بريدية أو بأيّة وسيلة دفع الكترونية ولا يقبل الدّفع نقدا.

وأوضحت الوزارة بأن ذلك يأتي في إطار مزيد ترشيد تداول الأموال نقدا وتطبيقا لأحكام الفصل 45 من المرسوم المتعلق بقانون الماليّة لسنة 2022.

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