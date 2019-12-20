ابن سينا: حجز كمية كبيرة من البضاعة المهربة بقيمة تناهز 240 ألف دينارا

تمكّنت وحدات منطقة الأمن الوطني بجبل الجلود من ولاية تونس اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2019، من مداهمة مخزنين بجهة حيّ ابن سينا وحجز كميّات كبيرة من البضاعة المهرّبة بقيمة ماليّة تُناهز 240 ألف دينارا وقد تمّ نقل المحجوز إلى مقرّ مركز الأمن الوطني بجبل الجلود بالتّنسيق مع المصالح البلديّة بالجهة.

وتمّ بمزيد تعميق التّحرّيات التّعرّف على صاحبيْ البضاعة المهرّبة الموجودة بالمخزنين واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهما بعد استشارة النّيابة العموميّة.

كلمات البحث :ابن سينا;بضاعة