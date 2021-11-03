ابن سينا: وفاة رجل ورضيع في انفجار منزل نتيجة تسرب الغاز

أعلن الناطق الرسمي للحماية المدنية في بلاغ اليوم الأربعاء، أن فرق النجدة والإسعاف التابعة للوحدة المختصة والإدارة الجهوية للحماية المدنية بتونس تولت تحت إشراف كل من والي تونس والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية والمدير الجهوي للحماية المدنية بتونس ورئيس الوحدة المختصة للحماية المدنية التدخل على إثر تسرب غاز بمنزل متكون من طابقين كائن بحي إبن سيناء بمعتمدية الكبارية من ولاية تونس نتج عنه وفاة كهل يبلغ من العمر 45 سنة ووفاة رضيع بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة إثر إصابته إصابة بليغة بالأنقاض المتطايرة جراء الانفجار المتأتي من تسرب الغاز.

كما قامت الوحدات المذكورة بإسعاف شخصين على عين المكان وإسعاف ونقل شخصين أخرين لهما إصابات مختلفة إلى كل من مستشفى الحبيب ثامر ومركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.

هذا وقد تسبب تسرب الغاز في انهيار كلي لطابقي المنزل المتضرر وتصدع جدران بعض المنازل المجاورة، مع الإفادة بأن العملية متواصلة إلى حد الآن حيث تقوم فرقة الأنياب التابعة للوحدة المختصة للحماية المدنية بالبحث تحت الأنقاض للتأكد من عدم وجود ضحايا آخرين.

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