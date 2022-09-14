اتحاد أصحاب المؤسسات الخاصة للتربية يدعو لتوضيح عملية تسجيل التلاميذ عن بعد

دعا الإتحاد التونسي لأصحاب المؤسّسات الخاصّة للتربية والتعليم والتكوين، ليوم االإربعاء 14-09-2022، وزارة التربية إلى مزيد توضيح ما تضمنه البلاغ الصادر بتاريخ 13 سبتمبر الجاري بخصوص عملية التسجيل عن بعد لتلاميذ المؤسسات التربوية الخاصة.

وطالب اتحاد أصحاب المؤسسات الخاصة للتربية في بيان له، الوزارة بالتوضيح ما إذا كان التسجيل عن بعد مسؤوليّة أحاديّة تهمّ التلميذ ووليّه فقط أم أيضا من مشمولات المؤسّسة التربويّة الخاصّة.

وتساءل عن مصير التلاميذ الذين يسجّلون في المؤسّسات التربويّة الخاصّة بعد تاريخ 30 سبتمبر الجاري الذي حدّده بلاغ الوزارة، مشيرا إلى أن عملية التسجيل بالمؤسّسات التربويّة الخاصّة تنطلق في العادة منذ بداية الثلاثي الثالث بالإبتدائي من كل سنة.

ودعا الاتحاد أصحاب المؤسسات الخاصة للتربية إلى ضرورة التحاور والتشاور مع هياكله قبل إصدار أي قرار يتعلق بسير المؤسّسات التربويّة الخاصّة نظرا لما تتميز به من خصوصيات تختلف تمام الإختلاف عن المؤسّسات التربويّة العموميّة، وفق نص البيان.

وكانت وزارة التربية أعلنت يوم الثلاثاء في بلاغ لها، عن انطلاق عملية التسجيل عن بعد وإسناد المعرفات الوحيدة لتلاميذ المؤسسات التربوية الخاصة للسنة الدراسية الحالية 2022 / 2023، لتتواصل إلى غاية 30 سبتمبر الجاري.

كلمات البحث :المؤسسات الخاصة;تسجيل;تلاميذ