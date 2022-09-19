اتحاد التاكسي الفردي يعلن الإضراب المفتوح ويطالب بالزيادة في التعريفة

قرر الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي، الدخول في إضراب مفتوح يوم الأربعاء 21 سبتمبر الجاري، وذلك بجميع المحطات والطرقات وأمام وزارة النقل والمكاتب النقابية.

ويُطالب اتحاد التاكسي الفردي، حسب ما جاء في برقية إضراب ، بالزيادة في التعريفة، وايجاد حل جذري مع البنوك في طريقة اسناد القروض، ومراجعة أسعار السيارات (الاعفاء الديواني).

كما يطالب الاتحاد بتقنين التطبيقات الخاصة بسيارات الأجرة، مع تطبيق كل المناشير المتعلقة بوزارة الداخلية ومراجعة المعاملة مع الأعوان.

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