اتحاد الشغل: الترفيع في جرايات المتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية



أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم الاثنين 6 أفريل 2020، أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض سيقوم بصرف الزيادات المترتبة عن تعديل الجرايات لفائدة المنتفعين بالجرايات الناتجة عن حوادث الشغل او الامراض المهنية، وذلك اثر صدور الامر الحكومي في نوفمبر 2019.

وينص الأمر الحكومي، حسب بلاغ للاتحاد، على الترفيع في الجرايات طبقا للزيادات الحاصلة في الاجر الادني المضمون وبمفعول رجعي من 1 ماي 2018.

كما بين الاتحاد بأن الجرايات المقبلة ستتضمن الزيادة، على ان تصرف المتخلدات التي تشمل قيمة الزيادة خلال الفترة من 1 ماي 2018 الى 31 مارس 2020، مع جراية شهر أفريل الجاري بالنسبة للجرايات التي تصرف شهريا.

وفي ما يتعلق بالجرايات التي تصرف كل ثلاثة اشهر فسيتم صرف المتخلدات في شهر جوان بالنسبة للجرايات التي تصرف في نهاية كل ثلاثية فيما يتم صرف المتخلدات في شهر ماي بالنسبة للجرايات التي تصرف بصفة متلازمة مع المنح العائلية اي في الشهر الثاني من كل ثلاثية وهي التي تعود الى المنتفعين بجرايات تعود الى ما قبل قانون 1994.

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