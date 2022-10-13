اتحاد الشغل: الحكم بالنقض في قضية إبطال المؤتمر الاستثنائي

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الخميس، أنه تم الحكم بالنقض بخصوص مطلب إبطال قرارات عقد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد ».

وقال الناطق باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إنّ محكمة الاستئناف قرّرت، اليوم الحكم بعدم سماع الدعوى في القضية المرفوعة ضد الاتحاد من قبل مجموعة من النقابيين لإبطال مؤتمره الاستثنائي المنعقد في صيف 2021.

واعتبر الطاهري أن الحكم « جنّب البلاد عواقب وخيمة بعدما كانت هناك محاولة لإرباك المنظمة وافتعال الأزمة »، مؤكدا في الوقت ذاته عزم المنظمة على « مواصلة الطريق لإنقاذ تونس والدفاع عن قضايا الشغالين وإصلاح المؤسسات العمومية وغيرها ».

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