اتحاد الشغل بتطاوين يُقر إضرابا عاما بالشركات البترولية لـ3 أيام

أعلن الاتحاد الجهوي للشعل بتطاوين في بيان له، استعداده الدخول في إضراب عام شامل مع دعوة كل العاملين بكافة الشركات البترولية للدخول في إضراب عام مع وقف الإنتاج لـ3 أيام ابتداء من يوم الأحد 12 جويلية 2020 .

ويأتي هذا ردا على القرارات التي اتّخذها المجلس الوزاري المضيق المنعقد مساء أمس الأربعاء بخصوص الوضع التنموي بتطاوين، معتبرا إياها لا ترتقي إلى تطلعات أهالي الجهة وحجم التضحيات التي قدموها وآخرها يومان تحت وابل من الكريموجان ».

أكد الاتحاد رفضه لهذه القرارات، مؤكدا أنها استهانة باستحقاقات الجهة وتضحيات أهلها، داعيا الحكومة للتحاور مع المحتجين والاستماع إلى مشاغلهم ووضع الحلول بصورة تشاركية تلبي انتظارات الناس بالجهة.

كما حمل الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوبن الحكومة مسؤولية كل ما قد يترتب عن قراراتها من تصعيد في أشكال الاحتجاج، ومحذرا إياها من مغبة العودة إلى ترهيب الناس واعتماد الحل الأمني.

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