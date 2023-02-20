اتحاد الشغل: طرد استر لينش مؤشّر خطير على تقلّص المساحة الديمقراطية في البلاد

أدان الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم الاثنين، قرار السلطات التونسية اعتبار استر لينش الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية شخصا غير مرغوب فيه وطلبها مغادرة البلاد في ظرف 24 ساعة، معتبرا القرار جائرا ومتشنّجا وانتهاكا صارخا للحقّ النقابي ومواصلة في استهداف الاتحاد وضرب العمل النقابي.

وشدد الاتحاد على أن القرار لا يقوم على أيّ مبرّر مقنع خاصّة أنّ التصريحات الموثّقة استر لينش اقتصرت على إدانة الاعتداء على الحق النقابي وطالبت بالحوار لتجاوز ذلك.

كما ندّد الاتحاد بالتهم الموجّهة ّ للأمينة العامّة بالتدخّل في الشأن الداخلي لتونس وادّعاء أنّ مشاركتها في المظاهرة الناجحة في صفاقس هي انتهاك للسيادة الوطنية في عملية تحريض صريح ضدّ الاتحاد على أنّه يستقوي بالخارج لتأليب الرأي العامّ ضدّه، منبها إلى التداعيات الخطيرة لهذا القرار على سمعة تونس وعلى مصالحها.

وعبّرت منظمة الأعراف عن تضامنها المطلق مع الأمينة العامة، محييا إياها على مبادرتها التلقائية بالتضامن مع العمّال التونسيين ومع الاتحاد العام التونسي للشّغل، و مثمّنا ما اعتبرتها تكريسها المبدئي للتضامن العمّالي الدولي .

واعتبر الاتحاد خطوة طرد الأمينة العامّة مؤشّرا خطيرا من المؤشّرات على تقلّص المساحة الديمقراطية في البلاد وردّةَ فعل متشنّجة على مواقف الاتحاد الرافضة للسياسة اللاّشعبية المتّبعة من قبل السلطة التنفيذية ومنها رفع الدعم عن المواد الأساسية وزيادة الأعباء الجبائية وعلى المواقف الناقدة للمسار المرتدّ المتّبع منذ أشهر على جميع الأصعدة وانفعالا غير منطقي تجاه نجاح التحرّكات الجماهيرية التي قادها النقابيات والنقابيون في العديد من الجهات واستباقا لباقي التحرّكات الجهوية والوطنية لمحاولة إرباكها علاوة على التشنّج تجاه الخطى الحثيثة لإعداد مبادرة الإنقاذ الوطني رفقة شركاء الاتحاد.

ودعا اتحاد الشغل كافّة الشغّالين والهياكل النقابية إلى مواصلة التعبئة لإنجاح المحطّات النضالية المبرمجة مسبقا على نفس العناوين والشعارات وفي كنف الالتزام والمسؤولية.

كلمات البحث :اتحاد الشغل;استر لينش;المساحة الديمقراطية