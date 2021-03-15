اتحاد الشغل يدعو لرفع الحصانة عن نواب من ائتلاف الكرامة وتتبع المعتدين قانونيا

عبر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له مساء اليوم الاثنين، عن تنديده الشديد لتصرف أعضاء من كتلة ائتلاف الكرامة داخل مطار تونس قرطاج الدولي، معتبرا ما قاموا به تلبسا يستوجب رفع الحصانة حالا وتتبع المعتدين قانونيا.

وعبر الاتحاد عن مساندته للأمنيين الذين تم الاعتداء عليهم تحت أنظار التونسيين عبر البث المباشر، محييا فيهم إصرارهم على حماية حدودنا ورفضهم التدخل من كتلة الائتلاف.

كما دعت المنظمة الشغيلة السلط جميعا لتحمل مسؤوليتهم لوقف معاول تدمير الدولة، مطالبا رئيس الحكومة وزير الداخلية بالنيابة باتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حرمة المطار وسلامة العاملين فيه وكرامتهم.

كما دعا الاتحاد كل القوى بالتعبير الصريح عن موقفها من عربدة كتلة ائتلاف الشر والوقوف في وجهها، منددا بالجهات التي تحميها وتجد لها التبرير والتغطية.

كلمات البحث :ائتلاف الكرامة;اتحاد الشغل;الدولة;العربدة