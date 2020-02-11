اتحاد الشغل: مواجهة فرق رياضية صهيونية هو تطبيع



أدان الاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ له اليوم الثلاثاء، قرار اجتماع اللجنة الأولمبية التونسية المجتمعة برئاسة رئيس الحكومة المنتهية بالسماح للرياضيين بالمشاركة في كل المباريات مهما كانت ومع كل فرق العالم بدعوى رفع الراية التونسية (إشارة إلى الفرق الصهيونية وردا على إدانة مشاركة فريق التنس النسائي في مباريات مع الكيان الصهيوني) .

واعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد ذلك تطبيعا رسميا مدانا.

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